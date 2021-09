Muv-Luv: Project Mikhail erscheint zunächst nur im Early Access bei Steam

Erneute Planänderung zum Mecha-Action-Spiel Muv-Luv: Project Mikhail. Nach einer kurzfristigen Verschiebung in den Oktober, vermutlich um gemeinsam mit dem Anime starten zu können, ist der Titel offenbar noch nicht so weit. Am Oktober-Zeitfenster ändert sich zwar nichts, man startet aber zunächst nur bei Steam und das im Early Access. Die Switch-Version schiebt man hinaus, bis der Early Access beendet ist.

Übrigens war Ende 2020 bereits einmal ein Early Access für den April 2021 ausgerufen worden. Dies für PCs und Mobilgeräte. Diese Idee ließ man jedoch fallen und nahm eine erste Verschiebung vor. Nun hat man sich also doch noch für diesen Weg entschieden. In einem Entwicklervideo äußert sich Sho Hamanaga weiter zu den Beweggründen.

Bekämpft die BETA im TSF

Spielerinnen und Spieler müssen die außerirdische Bedrohung „Beings of Extra Terrestrial“ (BETA) mithilfe eines „Tactical Surface Fighter“ (TSF) abwehren. Es soll einen Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus geben.

„Project Mikhail“ soll SpielerInnen dabei nicht nur TSF steuern, sondern auch anpassen lassen. Zudem wies der Entwickler in der Vergangenheit bereits darauf hin, dass es sich hier nicht um ein Gacha-Spiel handelt. Andere Finanzierungsmodelle wie Abos oder Pässe werden in Betracht gezogen. Eine englische Sprachversion ist bereits bestätigt.

Der Anime wird ab dem 6. Oktober ausgestrahlt

Die Anime-Umsetzung Muv-Luv Alternative The Animation hat inzwischen das konkrete Datum erhalten. Die Ausstrahlung soll am 6. Oktober bei Fuji Television starten. Passend also zeitnah zu Project Mikhail.

Muv-Luv ist ursprünglich eine Visual Novel, welche als romantische Komödie startete (Muv-Luv Extra), entwickelt sich aber zu einer Geschichte über das Erwachsenwerden (Muv-Luv Unlimited) in einer alternativen Zeitlinie. Später wird daraus in Muv-Luv Alternative ein Großkampf gegen eine außerirdische Bedrohung. Hinzu kommen zahlreiche Spin-offs, Mangas und Animes.

Entwicklervideo

