Kena: Bridge of the Spirits zeigt sich mit Launchtrailer, aber die Reviews fehlen noch

Viele von euch dürften sich in den letzten Monaten auf Kena: Bridge of Spirits gefreut haben. Das Spiel sieht toll aus und auch der heutige Launchtrailer ist bombastisch. Dazu gibt es auch noch einen Photo-Mode-Trailer und die Ankündigung, dass Maximum Games im November eine physische Veröffentlichung für PS4 und PS5 folgen lassen wird.

Wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, dann seid ihr aber vielleicht beunruhigt. Immer häufiger liest man, die Medien würden keine Review-Gelegenheiten zu Kena: Bridge of Spirits bekommen.

Tatsächlich gibt es am Montagnachmittag noch keine Testberichte zum Spiel, das am Dienstag erscheinen wird. Das ist, kombiniert mit den kursierenden Gerüchten, natürlich ein wenig beunruhigend.

Wo bleiben die Tests zu Kena: Bridge of Spirits?

Deshalb nachfolgend ein paar Info-Häppchen von glaubhaften Journalisten. Was wir wissen ist, dass viele größere Medien noch keine Review-Gelegenheit hatten – das berichtet Andy Robinson von VGC.

Gene Park von der Washington Post sagt, es seien Reviews angeboten worden. Er habe es lediglich nicht angenommen. Das wiederum heißt aber nicht, dass die Review-Codes auch schon verschickt wurden. Kai Powell von Wccftech nennt jedoch 6 Uhr morgens deutscher Zeit als Termin, ab wann Reviews online gehen dürfen. Am Launchtag also. Spätestens morgen sind wir schlauer.

Der Situation nicht zuträglich ist, dass sich auch Ember Labs nicht dazu äußert. Vielleicht wird es am Ende nicht so heiß gegessen, wie es heute gekocht wird. Aber Situationen wie diese haben Videospielfans in den letzten Monaten natürlich sensibilisiert.

Der Launchtrailer zu Kena: Bridge of Spirits

Der Photo-Mode-Trailer

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab