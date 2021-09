Hoffnung auf Klonoa-Remaster: Bandai Namco sichert sich „Waffuu Encore“ in Japan

Wie Gematsu berichtet, hat sich Bandai Namco in Japan Trademarks zu „Waffuu Encore“ und „1&2 Encore“ gesichert. Encore ist in Japan eine gängige Vokabel von Bandai Namco, wenn es um Remaster geht.

So heißt Katamari Damacy Reroll in Japan beispielsweise Katamari Damacy Encore und Mr. Driller DrillLand heißt in Japan Mr. Driller Encore.

„Waffuu“ wiederum ist eine Catchphrase des Protagonisten der Klonoa-Serie. Fans der Serie haben nun begründete Hoffnung, dass vielleicht bald eine entsprechende Ankündigung folgen könnte.

Denn schon 2019 sicherte sich Bandai Namco Klonoa Encore, als man sich auch das inzwischen bereits veröffentlichte Mr. Driller Encore sicherte. „1&2 Encore“ könnte bedeuten, dass wir die ersten beiden Klonoa-Spiele in einem Paket erhalten.

Vor einigen Wochen sorgte übrigens Bandai Namco Nordic bei Twitter mit einer Retrospektive zu Klonoa und einer anschließenden Umfrage für Aufsehen, die von Fans wild geteilt wurde.

Bildmaterial: Klonoa Wii, Bandai Namco, Nintendo