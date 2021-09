Deutsche Verkaufscharts: Deathloop verdrängt Tales of Arise von der Spitze

Tales of Arise wäre sicher gerne im Loop gefangen, aber das gelang nicht. Nachdem das JRPG letzte Woche gleich drei Spitzenpositionen in den deutschen Verkaufscharts erobern konnte, muss es nun Deathloop Platz machen.

Zumindest ist den PS5-Charts, denn Deathloop ist bekanntlich nur für PS5 und PCs erschienen. Auf PS5 landet Tales of Arise immer noch auf Rang 2. In den PC-Charts dominieren weiterhin Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19, weil GfK Entertainment nur den Handelsmarkt erfasst.

Auf in den anderen Platzierungen kann Tales of Arise aber den Platz 1 nicht verteidigen. Auf PS4 landet es in der letzten Woche hinter Grand Theft Auto V – Premium Edition. In den Xbox-Series-Charts klettert F1 2021 wieder auf Platz 1 vor Tales of Arise.

Auf Xbox One geht GTA V – Premium Edition vor dem Bus-Simulator 21 und in den Switch-Charts muss Wario auch schon wieder den Hut nehmen. Hier haben wir mit Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons eine bewährte Spitze.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Deathloop, Bethesda, Arkane Studios