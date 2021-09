Das war… Kalenderwoche 38/2021

Bevor es mit der Tokyo Game Show 2021 losgeht, stand in dieser Woche eine Ausgabe von Nintendo Direct auf dem Plan. Ganz zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf drei neue Reviews sowie die heutige Sonntagsfrage werfen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu mitternächtlicher Stunde fand eine Nintendo Direct statt, welche Nintendo ausgiebig nutzte. Bayonetta meldete sich zurück, Kirby erhält ein neues 3D-Spiel und Monster Hunter Rise eine Erweiterung. Hier findet ihr die komplette Aufzeichnung. Die wichtigsten Highlights findet ihr nachfolgend aufgelistet:

Weitere Neuankündigungen der Woche waren das kostenlose Pokémon-Sammelkartenspiel-Live (PC, Mobil) sowie das Rhythmusspiel Sixtar Gate: STARTRAIL (Switch, PC). Zudem erschienen auch einige interessante Titel. Dazu gehören die Detektiv-Fortsetzung Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series), das schöne und auch gut aufgenommene Kena: Bridge of Spirits (PS4, PS5, PC) und die Neuauflage Diablo II: Resurrected (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Ausführlich präsentiert wurde zudem Tales of Luminaria (Mobil). Die Charaktere erhielten einen Auftritt, es gab Gameplay und die Ankündigung eines Anime-Projekts. Was die neuen und bekannten Jobs aus Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC) draufhaben, zeigte Square Enix in einem längeren Trailer. Aus dem Zeitschleifen-Spiel Asatsugutori (PS4, Switch) erklärte uns Nippon Ichi Software den Spielablauf. The Good Life (PS4, Switch, Xbox One, PC) von Swery soll nun in wenigen Tagen bereits erscheinen. Aus Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC) stellte man uns die englische Besetzung vor und im dritten Play Report zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir einen Boss-Gegner.

Kurz vor der Veröffentlichung von Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) gesellte sich noch Red Arcueid zum Roster. Zudem gab es ausführliche Kämpfe zwischen Noel und Michael Roa Valdamjong sowie Miyako Arima und Vlov Arkhangel. Mit vollem Tempo macht derweil Atlus weiter mit den Dämonen-Vorstellungen aus Shin Megami Tensei V (Switch). Seht also die Trailer zu den Dämonen 101-104, 105-108, 109-112 und 113-116.

Eine Planänderung gab es erneut beim Mecha-Action-Spiel Muv-Luv: Project Mikhail (Switch, PC). Die Veröffentlichung erfolgt im Oktober nun im Early Access bei Steam. Ausführlich präsentiert wurde das Jubiläums-Projekt Super Robot Wars 30 (PS4, Switch, PC). Seit wenigen Tagen ist Dragon Ball Z: Kakarot nun auch auf Nintendo Switch erhältlich. Im Early Access anspielen könnte ihr ab sofort das Lovecraft-Side-Scroller-Roguelite Source of Madness (PC). Mit noch mehr Inhalten kehrt außerdem die Disney Classic Games Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) zurück. Noch ohne Neuankündigung hat Senran Kagura den zehnten Geburtstag gefeiert. Zur Anime-Serie Pokémon: Evolutions könnt ihr euch inzwischen die zweite Folge ansehen.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Mit bekannten Stärken und auch Schwächen zeigt sich No More Heroes 3 (Switch) (zum Testbericht). Travis Touchdown verabschiedet sich mit einem Knall, was sich Fans gewünscht haben dürften. Mit nur wenigen Neuerungen präsentiert sich Death Stranding Director’s Cut (PS5) (zum Testbericht). Insbesondere Neueinsteiger finden hier aber auf jeden Fall einen empfehlenswerten Titel vor. Mehr Action-Spiel als Bauernhof-Simulation ist Kitaria Fables (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Mit viel Charme können einige technische Defizite kaschiert werden.

In der aktuellen Sonntagsfrage kann es natürlich nur um die Nintendo Direct gehen. Was waren eure Highlights?