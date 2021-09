Chips essen und dabei zocken: Der Gaming Chopstick Holder macht es möglich

Chips essen und dabei zocken. Klingt nach einer wunderbaren Kombination, hat sich aber im Laufe der Evolution bis heute nicht durchsetzen können. Chips sind immer noch fettig. Und Fett auf Controllern ist immer noch extrem eklig und nervig.

Hersteller Bfull hat nun in Japan aber den Gaming Chopsticks Holder veröffentlicht. Für 1.100 Yen, also etwa 10 Dollar, könnt ihr damit zocken und Chips essen, ohne dass sich eure beiden Leidenschaften in die Quere kommen.

Das ging natürlich auch schon ohne die Halterung. Wer mit Essstäbchen essen kann, konnte auch schon vorher Chips beim Zocken essen. Mit Gabel und Löffel ist das schwer. Die Essstäbchen muss man aber immer wieder aus der Handlegen. Die Halterung befestigt sie nun an den Fingern.

Ein bisschen Übung braucht es natürlich. Aber wer mit japanischen Essstäbchen essen kann, wird mit den Gaming Chopsticks keine Probleme haben. Die Essstäbchen sind zwischen Zeige- und Mittelfinger befestigt und dienen als Verlängerung. Eure Finger kommen dabei nicht zum Einsatz und bleiben sauber.

Der Gaming Chopsticks Holder von Bfull besteht lediglich aus der Klemme, die Essstäbchen können ausgetauscht werden. Auch ein bisschen praktisch.

So ganz neu ist das nicht, bei Amazon findet man bereits solche Vorrichtungen*, die allerdings etwas westlicher aussehen. Auch Peripherie-Hersteller HORI hatte mal eine solche Halterung hergestellt, sie wird aber nicht mehr verkauft.

via Automaton, Bildmaterial: Bfull