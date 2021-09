Castlevania Advance Collection ist offiziell und es gibt ein viertes Spiel als Bonus

Die Meldungen der letzten Monate stellten sich als wahr heraus: Bei Nintendo Direct wurde die Castlevania Advance Collection angekündigt. Sie wird schon kurz nach der Präsentation zum digitalen Kauf verfügbar sein.

In der Collection erwarten euch vier Spiele: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow und Castlevania: Vampire’s Kiss. Letzteres war dann doch eine Überraschung.

Castlevania: Vampire’s Kiss ist eine Neuinterpretation des Kult-Actionspiels Castlevania: Rondo of Blood. Vampire’s Kiss erschien auf dem Super NES und wird als einer der anspruchsvollsten Castlevania-Titel aller Zeiten gefeiert.

Mit den Neuauflagen dürft ihr euch auf die üblichen Quality-of-Life-Funktionen freuen: Zurückspulen, Schnellspeichern und eine eigene Tastenbelegung. Wie erwartet erscheint die Collection nicht nur für Switch, sondern auch PS4, Xbox und PC-Steam.

Um das Paket abzurunden, erwarten euch alle drei regionalen Versionen sowie eine Bildergalerie von bisher unveröffentlichtem Artwork. 19,99 Euro kostet die Sammlung in den digitalen Stores.

Wusstet ihr, dass ihr Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow auch in der Virtual Console der legendären Nintendo Wii U findet? 6,99 Euro kosten die Portierungen dort. Nun gibt’s die beiden Teile auch endlich auf Nintendo Switch.

Bildmaterial: Castlevania: Harmony of Dissonance, Nintendo, Konami