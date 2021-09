Aufregung umsonst: Kena: Bridge of Spirits wird in Reviews als Hit gefeiert

Ein bisschen Aufregung gab es gestern in den sozialen Netzwerken, weil Kena: Bridge of Spirits einerseits grandios aussieht, aber es andererseits einen Tag vor der Veröffentlichung noch keine Reviews gab.

Zündstoff bekamen die Befürchtungen durch einen Tweet von Journalist Andy Robinson. Er hatte kommuniziert, dass sein Medium VGC noch keinen Review-Code erhalten habe und es anderen, größeren Medien ähnlich ginge.

Die Fangemeinde ist inzwischen sensibilisiert und ein Review-Embargo am Veröffentlichungstag und nur Reviews von wenigen Medien sind in der Regel keine guten Vorzeichen. Man kann es den Fans nicht verdenken, misstrauisch zu sein.

Doch am Ende wurde es doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Kena: Bridge of Spirits holt sogar Bestnoten. 8 von IGN, 9 von GameInformer und 10 von Dualshockers. Und aufgrund der Verwirrungen von gestern möchten wir euch auch einige Medienstimmen zitieren.

„Ein magisches Abenteuer“

IGN nennt Kena ein „wunderbares erstes Spiel von Ember Lab“ mit „solide Kämpfen, fantastischem Weltdesign und einer großartigen Balance aus Action, Plattforming, Rätseln und Erkundung.“ Am Ende sei es ein „Open-World-Action-Adventure, das an die Tage der N64- und GameCube-Zeldas, an Okami und Star Fox Adventures“ erinnere.

GameInformer findet, dass Kena an einigen Stellen zwar stolpert, aber am Ende „selbstbewusst in das Herz des Abenteuers sprintet“ und „Spieler mit vielen Geheimnissen und Bildern belohnt“. „Ember Labs Debütspiel ist ein Hit, den ihr nicht verpassen solltet.“

Dualshockers nennt Kena ein „atemberaubendes und fesselndes Wunderland“ und GamesBeat, deren Review noch in Arbeit ist, nennt Kena schon mal ein „magisches Abenteuer“. Nicht nur einmal fällt übrigens der Vergleich mit Zelda.

Am Ende war die Aufregung also umsonst. Aber besser so, als umgekehrt. Kena: Bridge of Spirits ist ab sofort digital für PS4, PS5 und im Epic Games Store für PCs erhältlich. Im November wird Ember Lab gemeinsam mit Maximum Games eine physische Veröffentlichung für PS4 und PS5 folgen lassen.

Unser Review folgt übrigens mit etwas Glück auch noch – wir wurden noch nicht bemustert.

Der Launchtrailer zu Kena: Bridge of Spirits

