Yu-Gi-Oh! Master Duel ist free-to-play und bietet über 10.000 Karten

Konami hat heute einen neuen Trailer zu Yu-Gi-Oh! Master Duel veröffentlicht. Dieser zeigt euch, wie die Duelle aussehen werden. Das Kartenspiel befindet sich für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC-Steam sowie iOS und Android in Entwicklung. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit und in 4K-Auflösung, falls die Plattform dies unterstützt.

Wie der Titel schon verrät, kommen hier die „Master Rules“ zum Einsatz. Man will Duelle aus über zwei Jahrzehnten feiern, dies mit über 10.000 Karten. Einige dieser Karten sind jedoch mit Events und zusätzlichen Käufen verbunden. Entsprechend ist das Kartenspiel free-to-play.

Yu-Gi-Oh! Master Duel lässt neue und alte Spieler das beliebte Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG) in digitaler Form erleben. Weltweit können Spieler an aufregenden Kartenduellen teilnehmen, die zudem Spannung für alle Zuschauer bieten. Anders als vorherige Yu-Gi-Oh!-Titel, die Elemente aus Manga und Anime adaptierten, richtet sich Yu-Gi-Oh! Master Duel komplett am Yu-Gi-Oh!-TCG aus und verspricht, das bisher vollständigste, digitale Yu-Gi-Oh!-TCG-Spiel zu werden.