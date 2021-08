Von Bikini bis Lederjacke: Project Zero V stellt die neuen Kostüme für Yuri, Miu und Ren vor

Mit der Ankündigung von Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs lernten wir auch, dass sich bei den Ingame-Kostümen einiges ändern wird. Das einst exklusiv für Nintendo Wii U veröffentlichte Spiel wird nun für mehrere Plattformen erscheinen.

Anstelle der „Zero Suit Samus“- und „Prinzessin Zelda“-Kostüme aus der Wii-U-Version wird also andere Kostüme geben, die plattformübergreifend kompatibel sind. Bereits bekannt war hier unter anderem das Outfit von Ryza aus Atelier Ryza. Das Outfit wird ein Frühkäuferbonus sein.

Das Ryza-Kostüm für Yuri wird es für Frühkäufer des Spiels geben. Der DLC wird zwei Wochen nach der Veröffentlichung kostenlos zur Verfügung stehen. Danach wird er vermutlich kostenpflichtig werden.

Auf der offiziellen Website stellt Koei Tecmo nun weitere Kostüme für Yuri, Miu und Ren vor. Dabei wird eine große Bandbreite geboten, vom knappen Bikini zum coolen Rocker-Outfit. Schaut euch nachfolgend Bilder der Kostüme an.

Koei Tecmo hat die Wii-U-Portierung von Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers auf den 28. Oktober datiert. Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung rein digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam. In Japan gibt es die PS4- und Switch-Veröffentlichung zusätzlich physisch und auch mit englischen Texten. Diese könnt ihr bei Play-Asia vorbestellen*.

Bildmaterial: Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers, Koei Tecmo, Nintendo