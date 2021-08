Termin für die narrative Naturdoku AWAY: The Survival Series bekanntgegeben

Erinnert ihr euch an AWAY: The Survival Series? Das Projekt wurde erstmals bei State of Play angekündigt. Das war allerdings 2019. Kürzlich gab es allerhand neue Gameplay-Eindrücke. Und heute einen Veröffentlichungstermin!

AWAY: The Survival Series wird demnach am 28. September digital für PCs, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Eine physische Veröffentlichung erfolgt am 1. Oktober für Konsolen.

AWAY: The Survival Series ist sozusagen eine spielbare Naturdokumentation. Sogar den typischen Erzähler mit der beruhigenden Stimme gibt es. Das seht und hört ihr auch im heutigen, neuen Trailer. AWAY ist aber nicht nur eine spielbare Naturdoku – es wird auch eine Geschichte erzählt. Nämlich die eines Kurzkopfgleitbeutlers.

Bildmaterial: AWAY: The Survival Series, Breaking Walls