Tales of Arise: TV-Spot kurz vor Veröffentlichung der Demo zeigt Spielszenen und Tränen

Bandai Namco hat in Japan einen TV-Spot zu Tales of Arise geschaltet. Das 30-sekündige Video könnt ihr euch aber natürlich wie immer auch bei Youtube ansehen. Ihr seht einige Spielausschnitte und Tränen und hört dazu den Theme-Song Blue Moon, gesungen von Ayaka.

Eine gute Gelegenheit, auch noch einmal auf die spielbare Demo hinzuweisen. Die ist in einigen Regionen der Welt ab sofort verfügbar. Die Zeitzonen wollen es so, dass es bei uns erst morgen so weit ist. Ausprobieren könnt ihr die Demo dann auf PlayStation und Xbox.

Die Demo möchte jeden Aspekt des Spiels zeigen, von Bosskämpfen über Camping und Kochen bis hin zu den Charakter-Skits und einigen Nebenquests. Ein Kampftutorial wird ebenfalls enthalten sein. Außerdem sind alle Charaktere spielbar.

Die Geschichte von Tales of Arise

In Tales of Arise tauchen SpielerInnen in die Geschichte der Welt namens Rena ein. Dieser Stern regiert seit 300 Jahren mit eiserner Faust den Planeten Dahna. Rena hat Dahna seiner natürlichen Ressourcen beraubt und den Großteil der Bevölkerung versklavt.

Kürzlich erklärte Producer Yusuke Tomizawa, dass Tales of Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten wird. Tales of Arise sei, so wie es erscheint, eine „komplette Erfahrung“.

Mit Tales of Arise will Bandai Namco „die DNA des Franchises“ fortführen, gleichzeitig aber auch „neue Maßstäbe“ setzen. Vor allem auch grafisch. Der neue „Atmospheric Shader“ soll der Grafik einen handgezeichneten Touch verleihen.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande für PlayStation, Xbox und PC-Steam. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco