Tales of Arise: Seht hier die Performance von Lindsey Sterling in der Aufzeichnung

Bereits vorab hatte Geoff Keighley angekündigt, dass sich Tales-of-Fans auf eine musikalische Darbietung zu Tales of Arise bei der Opening Night Live freuen können. Die US-amerikanische Violinistin, Bühnenkünstlerin Lindsey Sterling performte ein Stück aus dem Spiel.

Eine Aufzeichnung der Darbietung, die zur Feier des 25. Geburtstags der Tales-of-Serie erfolgte, könnt ihr euch jetzt ansehen. Übrigens gab es darüber hinaus auch noch eine Überraschung. Bandai Namco kündigte Tales of Luminaria an! Alle Details zum Mobile-Game findet ihr hier.

Am 10. September erscheint Tales of Arise! In dieser Woche veröffentlichte Bandai Namco den letzten Charakter-Trailer. Auf PlayStation und Xbox ist eine Demo erhältlich. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt.

Bildmaterial: Opening Night Live