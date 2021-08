Tales of Arise: Musikvideo zum Theme-Song „Blue Moon“ von Ayaka veröffentlicht

„The thrilling story of Tales of Arise wouldn’t be the same without incredible music“, unterschreibt Bandai Namco das neue Video zu Tales of Arise, das euch den Theme-Song „Blue Moon“ von Ayaka hören lässt.

Das stimmt auf jeden Fall! Wie sehr euch die Story von Tales of Arise allerdings tatsächlich begeistern wird, das muss sich erst noch zeigen. Ab dem 10. September können wir es erfahren.

In dieser Woche veröffentlichte Bandai Namco den letzten Charakter-Trailer. Auf PlayStation und Xbox ist eine Demo erhältlich. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt.

Wenn ihr nicht genug von der Musik von Tales of Arise bekommt, habt ihr hoffentlich nicht den Auftritt von Lindsey Stirling bei Opening Night Live zur Gamescom verpasst. Übrigens gab es darüber hinaus auch noch eine Überraschung. Bandai Namco kündigte Tales of Luminaria an! Alle Details zum Mobile-Game findet ihr hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco