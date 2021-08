Sonntagsfrage: Eurer Fazit zur gamescom: Opening Night Live 2021?

Zum dritten Mal lud Show-Moderator Geoff Keighley zur diesjährigen gamescom: Opening Night Live 2021 ein. Bereits im Vorfeld kündigte er eine Vielzahl von Weltpremieren an, die in seiner Show gezeigt werden sollten. Er hielt sein Versprechen, jedoch sollte jeder selbst entscheiden, wie sinnvoll diese Ankündigungen waren. Zusätzlich gab es wieder kurze Interviews und weitere Enthüllungen innerhalb von 120 Minuten.

Was sich darüber schreiben lässt, ist zumindest die Tatsache, dass von Triple A-Spielen bis hin zu kleineren Indie-Perlen, so gut wie alles dabei war. So startete das Event mit der Enthüllung eines neues Saints Row, welches nicht nur den Reboot der Serie einläutete, sondern bereits in einem halben Jahr erscheint. Bereits in drei Monaten erscheint Call of Duty Vanguard, welches noch einmal verdeutlichte, wozu Ziegelsteine gedacht sind.

Neues Bildmaterial von Horizon Forbidden West gab es zwar nicht, dennoch wurde zumindest das exakte Erscheinungsdatum enthüllt. Fans sollten sich den 18. Februar 2022 im Kalender markieren. Wer bis dahin noch keine PS5-Konsole ergattern kann, hat ebenfalls die Möglichkeit auf der PS4 in das neue Abenteuer von Aloy zu schlüpfen. Als Rausschmeißer des Events konnte es natürlich nur einen Titel geben: Elden Ring Death Stranding Director’s Cut.

Abgesehen davon standen vor allem kleinere Spiele im Fokus, ganz besonders DokeV. Dabei handelt es sich um ein Spiel, welches sich nicht leicht in Worte fassen lässt. Es ist eine bunte Fantasy-Welt, die irgendwie in Richtung Pokémon gehen soll, jedoch sich in einer kindlichen Hightech-Welt abspielt und auf der koreanischen Mythologie basiert. Daraus entsteht ein sehr bunter Trailer, der einen mit einigen Fragen zurücklässt, einem dennoch gefallen kann.

Mit Cult of the Lamb, neuem Bildmaterial von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge und Jurassic World Evolution 2 gab es noch andere nennenswerte Spiele. Doch reichte dies aus, um euch von dem Event zu überzeugen. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

