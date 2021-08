Sonntagsfrage: Brauchen alle Spiele einen Hilfemodus?

Je älter wir werden, desto weniger Zeit haben wir für Videospiele. Arbeit, Familie oder andere Hobbys machen einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung, wenn man sich gemütlich auf die Couch legen und in einem Abenteuer versinken möchte. Zudem werden die Spiele immer komplizierter und wollen Spieler*innen eine anständige Herausforderung bieten. Einige Spiele gehen dabei soweit, dass man fast seinen Master-Abschluss machen müsste, um überhaupt die wesentlichen Spielmechaniken zu verstehen. So kann schnell Frust entstehen.

Um Spielerinnen und Spieler den Frust zu nehmen, implementieren einige Entwicklerstudios bestimmte Hilfeoptionen in ihre Spiele. Diese aktivieren sich zum Beispiel, wenn Spieler*innen zu oft ein einer Stelle sterben (siehe New Super Mario Bros. Wii) und geben einem die Möglichkeit bis zum Ende einer Runde, in einer Art Unbesiegbarkeits-Modus, alles aus dem Weg zu räumen. Das beugt Frust vor und bringt vor allem jüngere Spieler*innen bestimmte Spiele nahe.

Allerdings besitzen nicht alle Spiele so einen Modus und sind dennoch sehr schwierig zu meistern oder bestechen durch eine hohe Herausforderung. In den meisten solcher Spiele verfolgen Entwicklerstudios eine bestimme Vision des Spiels. Nach ihrer Ansicht sollen Spielerinnen und Spieler die Handlung so erleben und sich durchkämpfen. Man kann es also als eine wesentliche Spielmechanik sehen.

Doch ist so etwas heutzutage noch zeitgemäß? Wäre es nicht besser allen Spieler*innen die Option zu geben, das Spiel zu spielen? Eine Hilfemodus macht ein Spiel ja nicht schlechter, sondern bringt eventuell mehr Personen dazu, es zu mögen. Oder seid ihr der Meinung, dass diese Modi nicht gebraucht werden, da man ein Spiel zu spielen sollte, wie es vom Entwicklerstudio vorgesehen war. Verratet es uns in unser heutigen Sonntagsfrage!

