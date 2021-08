Sonic Colors: Ultimate stellt uns heute die verschiedenen Wisps vor

Sega hat heute den zweiten Spotlight-Trailer zu Sonic Colors: Ultimate veröffentlicht. Während es zum Auftakt um die HD-Updates ging, stellt man heute die Wisps in den Mittelpunkt.

Die Wisps sind seltsame Lebewesen, welche Sonic mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten. Neun verschiedene Farben und damit Möglichkeiten stehen zur Verfügung.

Neue Zwischensequenzen und aufgehübschte Grafik

Sonic Colors: Ultimate ist ein Remaster des ursprünglich bereits im Jahre 2010 für Nintendo Wii und Nintendo DS erschienenen Sonic Colors. Die Remastered-Version soll neben einer aufgehübschten Grafik auch neue Zwischensequenzen beinhalten. Laut Sega sollen sich diese an diversen Elementen aus dem Sonic-Film von 2020 bedienen.

Sonic Colors: Ultimate soll am 7. September 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition bereits vorbestellen*.

Neben Sonic Colors: Ultimate feiert Sega den Geburtstag von Sonic in diesem Jahr mit einigen weiteren Dingen. So erscheint mit Sonic Origins eine Sammlung von Klassikern. Die Sonic-Seiko-Uhr ist da etwas teurer. Und ein brandneues Sonic the Hedgehog soll im nächsten Jahr erscheinen.

Bildmaterial: Sonic Colors: Ultimate, Sega, Blind Squirrel Entertainment