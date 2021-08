Shining Force: Hikari to Yami no Eiyuu zeigt sich in einem ersten Trailer

Der japanische Entwickler Hive, welcher zur koreanischen Firma Vespa gehört, hat den ersten Trailer zu Shining Force: Hikari to Yami no Eiyuu (Heroes of Light and Darkness) veröffentlicht. Im YouTube-Video könnt ihr englische Untertitel auswählen.

Zunächst gibt es eine kurze Einführung in die Geschichte, welche 1000 Jahre nach dem Sieg der Shining Force spielt. Nun beginnt jedoch eine neue Geschichte, wobei die alten Helden durch Raum und Zeit gereist sind. Daneben sehen wir aber auch erstes Gameplay-Material. Dazu gehören Umgebungen, der taktische Kampf mitsamt Animationen sowie die Charaktere.

Vespa hat von Sega die Lizenz erworben, Spiele unter dem Namen Shining Force zu veröffentlichen. Die Reihe nahm 1992 für Sega Mega Drive ihren Anfang, es folgten zahlreiche weitere Ableger. Zuletzt erschien hierzulande Shining Resonance Refrain im Jahr 2018.

Beim ersten Titel unter der Leitung von Hive handelt es sich um ein Mobile-Spiel mit dem Arbeitstitel Shining Force: Hikari to Yami no Eiyuu (Heroes of Light and Darkness). Die Veröffentlichung des Strategie-RPGs ist weltweit für die erste Hälfte 2022 geplant. Das Spielprinzip soll – wie so oft – dem bekannten Free-to-play-Muster mit Item-basierten Transaktionen folgen.

Hive verfolgt das Ziel, sowohl Strategie als auch Spaß der Reihe auf mobile Endgeräte zu bringen. Dabei verlässt man sich auf das Setting und die Geschichte von Shining Force. Auch die einzigartigen und charmanten Charaktere soll man entwickeln können.