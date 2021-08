Rise of the Wisps: Gratis-Anime zu Sonic Colors Ultimate ist jetzt verfügbar

Neben einem brandneuen Sonic-Abenteuer und Sonic Colors Ultimate kündigte Sega bei Sonic Central im Mai auch einen zweiteiligen Begleit-Anime zur Neuauflage an. Die erste Folge der Kurzserie ist jetzt kostenlos verfügbar!

Die erste Episode stellt den Jade-Wisp vor und feiert die Rückkehr von Sonic, Tails und dem berüchtigten Dr. Eggman aus dem Sonic-Colors-Universum. Schaut sie euch unten an!

In der heutigen Folge werden Sonic und Tails von einem einsamen Jade Wisp (Irrlicht) begleitet, das nur knapp dem täuschend schönen Sweet-Mountain-Fahrgeschäft in Dr. Eggmans unglaublichem interstellaren Vergnügungspark entkam. Gemeinsam müssen Sonic, Tails und ihre Freunde den bösen Plan von Dr. Eggman aufdecken, der sich die Kräfte der Wisps zunutzen machen möchte, um das Universum zu erobern.

Sonic Colors: Ultimate soll am 7. September 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition bereits vorbestellen*.

Neben Sonic Colors: Ultimate feiert Sega den 30. Geburtstag von Sonic in diesem Jahr mit einigen weiteren Dingen. So erscheint mit Sonic Origins eine Sammlung von Klassikern. Die Sonic-Seiko-Uhr ist da etwas teurer. Und ein brandneues Sonic the Hedgehog soll im nächsten Jahr erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sonic Colors: Rise of the Wisps, Sega