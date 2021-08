Prime Gaming: Gratis-Inhalte zu Genshin Impact und neue Games wie Sam & Max Hit the Road

Amazon hat das Line-up für Prime Gaming im September vorgestellt. MitgliederInnen von Amazon Prime können sich wie immer zahlreiche Spiele gratis herunterladen. Konkret sind ab dem 1. September folgende Spiele verfügbar:

Knockout City

Sam & Max Hit the Road

Candleman The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

Sam & Max Hit the Road gibt es als Teil des LucasArts-Sommers. Hier standen in den letzten Monaten schon The Secret of Monkey Island und Indiana Jones and the Fate of Atlantis bereit.

Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Neben den Games gibt es auch wieder allerhand Loot. In neuen Monat sind das Inhalte für Madden NFL 22, Brawlhalla, Genshin Impact, Destiny 2, Fall Guy und mehr.

Ab dem 1. September können sich Fans bei ihrer Reise durch Teyvat 60x Primogems, 8x Heldenwitz, 5x Meeresfrüchtesuppe mit Wasserlilie schnappen, um ihren Lieblingscharakter in dem beliebten RPG aufzuleveln.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Amazon Prime Gaming