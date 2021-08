Pokémon Unite erscheint am 22. September für Mobilgeräte und ihr könnt diese Boni erhalten

Bei Pokémon Presents hat The Pokémon Company den Veröffentlichungstermin von Pokémon Unite für Mobilgeräte bekannt gegeben. Am 22. September ist es so weit. Die Vorregistrierung im App Store und bei Google Play hat begonnen und damit verbunden ist üblicherweise auch eine Kampagne.

Auch diesmal: Bei 2,5 Millionen Vorregistrierungen erhalten alle SpielerInnen die Unite-Lizenz für Pikachu. Bei 5 Millionen Vorregistrierungen winkt allen SpielerInnen die Spezial-Holowear „Festival“ für Pikachu. Den Bonus gibt’s, wenn ihr euch dann auch bis zum 31. Oktober einloggt.

Derzeit können SpielerInnen in der Nintendo-Switch-Version von Pokémon Unite die Unite-Lizenz für Zeraora als besonderes Geschenk erhalten, indem sie sich anmelden. Wenn ihr euren Nintendo-Account später auch für die Mobilversion verwendet, könnt ihr Zeraora übertragen.

Das MOBA ist free-to-play und finanziert sich durch Mikrotransaktionen, über die ihr hier alles erfahrt. Entwickelt wurde Pokémon Unite von TiMi Studios, die zum chinesischen Gaming-Giganten Tencent gehören. Tencent macht alle paar Wochen mit Studio-Aufkäufen von sich reden. Erst vor wenigen Tagen kaufte man den Sackboy-Entwickler Sumo.

