No More Heroes III: Kurz vor der Veröffentlichung sehen wir einen Boss-Kampf

Diese Woche gilt es ernst für Travis Touchdown. Allerhand schurkische Aliens stellen sich ihm in den Weg und wollen gleich die ganze Erde auslöschen. Damit ihr euch auf No More Heroes III vorbereiten könnt, gibt es von Marvelous und Grasshopper Manufacture nun noch einen Boss-Kampf zu sehen. Travis nimmt es effektreich mit Gold Joe auf. Ganze zehn dieser Alien-Superhelden findet ihr im Spiel.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch*.

