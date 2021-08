Nintendo Switch: 89 Millionen verkaufte Konsolen, aber Nintendo startet schwach ins neue Jahr

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Wie immer gibt es dabei natürlich neue Gesamtverkaufszahlen zur Nintendo Switch. Bis zum 30. Juni 2021 hat sich die aktuelle Nintendo-Konsole demnach 89,04 Millionen Mal verkauft.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres, also vom 1. April bis zum 30. Juni 2021, wurden demnach 4,45 Millionen Konsolen verkauft. Davon entfallen nur noch 1,1 Millionen auf die Switch Lite. Im Vergleichszeitraum 2020 konnte Nintendo insgesamt 5,6 Millionen Geräte verkaufen. Es ist ein Rückgang von etwa 20 Prozent, der aber recht einfach zu deuten ist: Animal Crossing.

Am 20. März 2020 erschien Animal Crossing: New Horizons, im Folgequartal steigerte Nintendo seinen Betriebsgewinn um 400 Prozent und auch die Nintendo Switch Lite profitierte wohl speziell von Animal Crossing. Im zurückliegenden Quartal kann man so einen Blockbuster schlicht nicht vorweisen.

Nach dem Rekordjahr 2020 startet Nintendo damit schwach ins neue Geschäftsjahr. Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, berichtet GamesWirtschaft. Der Nettogewinn sank um etwa 13 Prozent. Animal Crossing habe ein Loch hinterlassen, wertet Analyst Hideki Yasuda bei Bloomberg. Spiele wie Mario Golf: Super Rush oder New Pokémon Snap konnten es nicht stopfen.

Bei Nintendo hat man die Zahlen fest im Blick. Für das neu begonnene Geschäftsjahr hatte man gegenüber dem Rekordjahr 2020 ohnehin einen Rückgang beim Betriebsgewinn um 22 Prozent vorhergesagt. Insgesamt möchte man dennoch 25,5 Millionen Nintendo Switch verkaufen. Dazu soll dann auch das neue OLED-Modell beitragen.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Tomb Raider, Nintendo