Netflix und Videospiele im Abo: Diese Games sind jetzt im ersten Testlauf verfügbar

Seit Jahren arbeiten die großen Hersteller an Projekten, die irgendwann mal das „Netflix für Videospiele“ sein sollen. Vielleicht wird aber auch Netflix einfach das Netflix für Videospiele? Nach einigen Gerüchten hat der Streaming-Riese bereits im Juli entsprechende Pläne bestätigt.

Und jetzt geht es los – wenn auch ganz, ganz langsam. Die beiden (zuvor kostenpflichtigen) Mobile-Games Stranger Things 3 und Stranger Things 1984 sind ab sofort im Netflix-Abo enthalten. Ihr müsst dazu aber Netflix auf einem Android-Gerät nutzen und außerdem in Polen wohnen. Denn nur dort hat man mit dem Rollout begonnen.

Zuerst hatte der offizielle Netflix-Polen-Account darüber berichtet. Der ebenfalls offizielle Account Netflix Geeked verbreitete die frohe Botschaft dann in der englischsprachigen Netflix-Gemeinde. Man sei noch ganz am Anfang und habe in den kommenden Monaten viel Arbeit vor sich. Aber dies sei der erste Schritt.

So sehen die Pläne für die Zukunft aus

Schon im Juli hatte Netflix angekündigt, dass man sich zunächst auf Spiele auf Mobilgeräten konzentrieren wird. Netflix wird bekanntlich nicht nur am TV geschaut, sondern auch auf Tablets und anderen Mobilgeräten.

Später wolle man Spiele entwickeln, die auf beliebten Shows basieren, ebenso wie völlig neue Spiele. Auch lizenzierte Spiele sollen zum Angebot gehören. Alles im Abo inklusive. „Wir sehen Gaming als eine neue Inhaltskategorie, ähnlich wie bei der Expansion in Originalfilme, Animationsfilme und Unscripted TV“, hieß es.

Auch diesmal bekräftigt Netflix: Keine Werbung, keine In-App-Käufe, alles in der Netflix-Mitgliedschaft inklusive. Man darf gespannt sein, wie schnell Netflix diesen Weg weiterverfolgt und was da noch auf uns zukommt.

Bildmaterial: Netflix Geeked