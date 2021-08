My Nintendo: Neue physische Prämie zu No More Heroes 3 jetzt gratis abholen

Bei My Nintendo geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag! Fast jede Neuveröffentlichung aus dem Hause Nintendo wird mit Prämien gewürdigt. Jetzt bekommt mit No More Heroes 3 sogar eine Produktion eines Drittentwicklers eine physische Prämie spendiert.

Zu Ehren von Travis Touchdowns letzten Auftritt könnt ihr euch im My-Nintendo-Store jetzt ein hochwertiges Poster-Set sichern. Dafür müsst ihr 400 Platin-Punkte auf eurem My-Nintendo-Konto haben.

Um die Veröffentlichung von No More Heroes 3 für Nintendo Switch zu würdigen, sind jetzt drei Poster mit Motiven der Hauptserien-Trilogie auf My Nintendo verfügbar. Dieses Poster-Set wurde in Zusammenarbeit mit den Entwicklern des Spiels entworfen.

Nur solange der Vorrat reicht. Wie immer müsst ihr dabei leider die Versandkosten selbst tragen und nach wie vor ist die Kreditkarte die einzige Zahlungsoption.

Besucht die Belohnungsseite für das Poster-Set und löst eure Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite des Sets und packt es in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts.

Bildmaterial: My Nintendo