Monster Rancher 1 & 2 DX erscheint im Westen für Nintendo Switch

Kürzlich erst haben wir über den nahenden 25. Geburtstag der Monster-Rancher-Serie berichtet und dabei festgestellt, dass es die kürzlich in Japan veröffentlichten Portierungen der ersten beiden Serienteile leider noch nicht in den Westen geschafft haben.

Das ändert sich aber nun! Heute kündigte Koei Tecmo ein Bundle aus Monster Rancher 1 & 2 DX für Nintendo Switch, PC-Steam und iOS an. Wenig später bestätigte Koei Tecmo auch die Veröffentlichung im Westen. Das Bundle soll am 9. Dezember weltweit erscheinen.

In Japan wird es für Nintendo Switch und PCs eine physische Monster Rancher 25th Anniversary Box geben, die noch einige Extras bietet. Vielleicht ja auch englische Texte – aber das ist noch nicht bestätigt.

Gegenüber den bereits in Japan veröffentlichten neuen Portierungen bietet das DX-Bundle natürlich auch noch ein paar Neuerungen. Sonst wäre es ja nicht DX. Die Speicherslots sind jetzt von Beginn an verfügbar (in den Portierungen musste man sie tatsächlich zu 120 Yen kaufen) und in Monster Rancher 2 sind nun auch die Monster enthalten, die damals beim westlichen Release hinzugefügt wurden.

Eine neue Methode der Monster-Generation

Das Besondere an der Monster-Rancher-Reihe dürfte wohl das Generieren von Monstern über CDs sein. Da jedoch weder die Switch noch Smartphones CDs wiedergeben können, hat man mit einer speziellen Datenbank nachgeholfen. Indem man nach Namen und Künstlern sucht, kann man so neue Monster erschaffen. Die Datenbank soll Musik der letzten zwanzig Jahre beinhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Rancher 1 & 2 DX, Koei Tecmo