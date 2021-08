Monster Crown: Das düstere Monsterzähm-Spiel erscheint im Oktober auch für Konsolen

Seit dem Early-Access-Start im Sommer 2020 hat das düstere Monsterzähm-Spiel Monster Crown einige große Updates sowie mehrere kleine Patches erhalten. Nun lässt man die Early-Access-Phase bald hinter sich. Und nicht nur das!

Monster Crown steht auch vor seiner Veröffentlichung auf Konsolen. Publisher Soedesco kündigte an, dass Monster Crown am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Für alle Konsolen gibt es eine Handelsversion! Die Steam-Version weist deutsche Texte aus.

Seit 2016 arbeitete Studio Aurum an Monster Crown, das einst via Kickstarter finanziert wurde und damit nicht erst mit dem Early Access im regen Austausch mit seinen Fans steht.

Vor 20 Jahren herrschten die sadistischen und abscheulichen Philosophenkönige über die Kroneninsel und setzten schwarze Magie dazu ein, die Einwohner der Insel zu quälen und zu tyrannisieren. Eine Gruppe junger Menschen leistete Widerstand, stürzte die Philosophenkönige von ihrem Thron und stellte den Frieden auf der Kroneninsel wieder her. Doch jetzt setzt eine gefährliche junge Frau alles daran, die Macht der Philosophenkönige in ihre Finger zu bekommen.

Neben einer düsteren Open-World verspricht Monster Crown über 200 Basismonster und „wichtige Entscheidungen“ im Spielverlauf, die drastische Auswirkungen auf das Spielende und auf das Gameplay danach haben. Seht nachfolgend den Ankündigungstrailer zum Spiel.

Bildmaterial: Monster Crown, SOEDESCO, Studio Aurum