Life is Strange: True Colors zeigt mit einem längeren Gameplay-Video die deutsche Sprachfassung

Square Enix hat über zehn Minuten Gameplay-Material aus dem kommenden Life is Strange: True Colors veröffentlicht. Dieses ist komplett mit deutscher Sprachausgabe versehen. Dabei betritt Alex den Plattenladen von Haven Springs und lernt zwei der anderen Charaktere kennen.

Tief in den Bergen Colorados findet sich Haven Springs, ein kleiner Bergwerksort voller Schönheit und Mysterien. Als Alex entdeckst du die schockierenden Geheimnisse hinter dem Tod deines Bruders in einem emotionalen Abenteuer, in dem du mit deiner Kraft der Empathie das Schicksal und Leben veränderst.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September für PlayStation, Xbox und Steam. Allerdings noch nicht für Nintendo Switch. Der „Wavelengths“-DLC mit Steph folgt am 30. September und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive. Wenn ihr zur Handelsversion greift, zum Beispiel zur schicken Steelbook Edition bei Amazon*, dann ist Wavelengths nicht enthalten.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games