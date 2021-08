Jetzt gratis: So bekommt ihr die LEGO-Schlüsselanhänger von Mario und Luigi

Nintendo und LEGO machen ja bekanntlich schon seit einer Weile gemeinsame Sache. Nun legt man auch ein kleines Crossover-Programm für die beiden hauseigenen Bonusprogramme auf.

Bei My Nintendo könnt ihr euch ab sofort einen exklusiven LEGO-Mario-Schlüsselanhänger sichern. Und beim Gegenstück LEGO VIP bekommt ihr den passenden LEGO-Luigi-Schlüsselanhänger gratis.

Das Angebot bei My Nintendo ist wie immer begrenzt, ihr solltet euch also beeilen. Und ihr müsst neben 400 Platin-Punkten wie immer auch eine Kreditkarte parat haben, um die 3,99 Euro Versandkosten zu tragen.

Besucht hier die Belohnungsseite des LEGO-Mario-Schlüsselanhängers, um euch den Code abzuholen. Anschließend besucht ihr die Produktseite im My-Nintendo-Store und legt den Anhänger in den Warenkorb. Im Bestellverlauf wird der Code nötig, sonst geht nichts.

Marios Bruder (Luigi) bekommt ihr wie gesagt im LEGO-Programm. LEGO VIP* ist ebenfalls kostenlos, auch wenn es klingt wie ein exklusiver Club. Als Startkapital könnt ihr euch bei My Nintendo derzeit 250 LEGO-VIP-Punkte kostenlos abholen. Für genau 0 Platin-Punkte. Den Code gebt ihr dann in eurem LEGO-VIP-Konto an.

Für den Luigi-Schlüsselanhänger benötigt ihr allerdings 500 LEGO-VIP-Punkte. Ihr könnt euch aber trotzdem schon mal einen LEGO-VIP-Zugang registrieren*. Dann müsst ihr allerdings noch ein bisschen VIP-Punkte durch Käufe oder andere Aktionen sammeln. Übrigens bekommt ihr bei LEGO-VIP auch kostenlos 200 Platin-Punkte für My Nintendo.

Viel Spaß beim Sammeln!

Bildmaterial: My Nintendo