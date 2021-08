Indie World: Neue Präsentation für den morgigen 11. August angekündigt

Nintendo hat, wie immer sehr kurzfristig, eine neue Indie World angekündigt. Die Erstausstrahlung soll am morgigen 11. August um 18 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen. Ihr könnt sie im YouTube-Livestream unten sehen.

Angaben zum Inhalt der neuen Ausgabe machte Nintendo nicht. In 20 Minuten sollt ihr über kommende Indie-Spiele für Nintendo Switch aufgeklärt werden.

Die letzte Indie World fand im April statt. Damals hat beispielsweise Cris Tales einen Veröffentlichungstermin erhalten, wir bekamen einen Blick auf Ender Lilies und auf There Is no Game und Konami kündigte GetsuFumaDen: Undying Moon an.

Worauf hofft ihr morgen?

Bildmaterial: Nintendo