In Variable Barricade will sich Hibari auf keinen Fall verlieben

Variable Barricade ist eine weitere Otome-Visual-Novel, welche dank Aksys Games ihren Weg in den Westen findet. Im Februar 2022 soll es für Nintendo Switch so weit sein. Das Original erschien in Japan im April 2019 für PlayStation Vita, die Switch-Umsetzung erfolgte im Juni 2020.

Liebe unerwünscht!

Hibari gehört einer reichen und angesehenen Familie an. Ihr exzentrischer Großvater plant nun, für Hibari einen Bräutigam zu finden. So wird sie kurzerhand zusammen mit vier Junggesellen und ihrem Butler in einer Villa einquartiert. Ob jemand aus dem Quartett ihr Herz gewinnen kann?

Jedenfalls ist Hibari gar nicht angetan von ihrer Lage und zweifelt stark an der Vorauswahl ihres Großvaters. Sie will die Junggesellen deshalb allesamt in die Flucht schlagen und sich auf keinen Fall verlieben.

