In Melty Blood: Type Lumina sorgen Hisui und Kohaku gemeinsam für Ordnung

Project Lumina und Entwickler French-Bread haben die nächste Kampf-Vorschau aus dem 2D-Fighting-Game Melty Blood: Type Lumina veröffentlicht. Diesmal sehen wir Hisui und Kohaku.

Die Zwillinge sind nicht nur bei Tohno-Familie angestellt, sondern stürzen sich nun auch gemeinsam in den Kampf. So können sie ihre Gegner in die Zange nehmen und mit unterschiedlichen Techniken eindecken.

Bisher sahen wir bereits die Kampf-Vorschauen zu Shiki Tohno und Kouma Kishima, Arcueid Brunestud, Ciel sowie Akiha Tohno.

Tsukihime bittet zum 2D-Kampf

Melty Blood: Type Lumina basiert auf der Welt von Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon, der Visual-Novel von Type-Moon. Zu diesem Spiel wurde kürzlich ein Remake angekündigt. Es ist nicht der erste Melty-Blood-Fighter. Zuvor gab es unter anderem bereits Melty Blood: Act Cadenza, das vor vielen Jahren zunächst für Arcades und dann für PS2 umgesetzt wurde.

Die Story von Melty Blood: Type Lumina hat Kinoko Nasu geschrieben, das Charakter-Design steuert Takashi Takeuchi bei. Es wird über zehn spielbare Charaktere geben, alle natürlich mit einzigartigen Moves und Attacken. Es gibt Einzelspielermodi wie Story, Time Attack und Survival. Im Survival-Modus müsst ihr mit nur einer Lebensenergieanzeige schauen, wie viele Gegner ihr besiegen könnt.

Melty Blood: Type Lumina erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Steam. Der Vertrieb im Westen erfolgt rein digital.

via Gematsu, Bildmaterial: Melty Blood: Type Lumina, Project Lumina, Type-Moon, French-Bread