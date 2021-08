Grow: Song of the Evertree von den Yonder-Machern erscheint im November

Entwickler Prideful Sloth, bekannt vor allem für Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, hat gemeinsam mit Publisher 505 Games den Veröffentlichungstermin von Grow: Song of the Evertree enthüllt. Das Weltenbauer-Sandbox-Spiel des australischen Entwicklers soll am 16. November 2021 für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Eine physische Veröffentlichung ist anschließend im Februar 2022 geplant.

In Grow: Song of the Evertree werdet ihr eure eigene Wohlfühloase entwerfen, verwalten und erkunden können. Die einst so farbenfrohe Welt von Alaria ist verlassen, seit sich die Dürre eingeschlichen hat. Der beeindruckende Evertree, auf dessen Ästen einst die Welten ruhten, ist nur noch ein schlaffer Trieb.

„Wir wollten mit Grow ein Spiel erschaffen, das den Spielern das Gefühl gibt, zum Wohl der Welt beizutragen, statt zu ihrer Ausbeutung. Diese Welt ist ein riesiger Garten, den man hegen und pflegen und dessen Wachstum man sanft in die gewünschte Richtung leiten kann“, so Cheryl Vance, Game-Designerin bei Prideful Sloth.

Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Everheart-Alchemisten und lassen neue Welten in der Krone des Evertree wachsen. Bewohner kehren zurück, das Leben blüht wieder auf. Lernt Wesen kennen, hört euch ihre Geschichten an. Erschafft eure Traumstadt.

Musikalisch untermalt wird Grow dabei vom Games- und Anime-Komponisten Kevin Penkin. Sein Soundtrack für Florence ist BAFTA-nominiert und seine Werke Made in Abyss und Tower of God wurden mit Crunchyroll-Awards gewürdigt.

Bildmaterial: Grow: Song of the Evertree, 505 Games, Prideful Sloth