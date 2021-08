Gamescom 2021: Das erwartet euch bei der Opening-Show mit Geoff Keighley

Geoff Keighley hat sich einen Namen gemacht, nicht erst seit seinen jährlichen Game Awards und zuletzt dem Summer Game Fest. Wo Keighley drauf steht, war meistens auch gute Unterhaltung drin. Auch die Opening Night Live von Keighley zur Gamescom werten viele als Zugewinn für die deutsche Messe.

Der ganz große Gamescom-Hype ist in diesem Jahr irgendwie noch nicht spürbar. Oder wie geht es euch? Aber nächste Woche geht es los, ob ihr es auf dem Plan habt oder nicht. Die Opening Night Live von Keighley findet am 25. August um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Hier findet ihr eine Übersicht aller Gamescom-Termine.

Keighley verspricht bei Twitter für die Show über 30 Games mit News, First Looks, Gameplay und vieles mehr. Auf zwei Stunden ist die Veranstaltung angesetzt. Ganz konkret wissen wir bereits, dass es wohl Neuigkeiten zu Splitgate geben wird. Die Macher teilten Keighleys Tweet mit einem entsprechenden Kommentar.

Splitgate, KOF und… Kojima?

Splitgate, von Medien auch „Halo meets Portal“ genannt, fand in den letzten Wochen rasant millionenfach Fans. Auch Neuigkeiten zu The King of Fighters XV dürft ihr erwarten. Morgen will Keighley weitere konkrete Games benennen, die bei der Show am kommenden Mittwoch dabei sein werden.

Heute teilte Keighley außerdem kommentarlos ein Foto mit Hideo Kojima. Keighley und Kojima sind ausgewiesene Freunde und es wäre nicht überraschend, wenn Kojima wieder etwas für Keighley Show bereithält.

Heute schon gab Keighley bekannt, dass es vor der Opening Night Live eine Pre-Show mit Kyle Bosman geben wird. Sie beginnt 30 Minuten vorher, also 19:30 Uhr deutscher Zeit. Dabei soll es acht Weltpremieren geben!

