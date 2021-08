Final Fantasy VII Remake: Einige der schönsten Screenshots des aktuellen Foto-Wettbewerbs

Final Fantasy VII Remake Intergrade bietet neben den inhaltlichen Ergänzungen rund um die Episode mit Yuffie natürlich auch technische Verbesserungen und neue Features. Dazu zählt der neue Fotomodus. Der wurde schon im Remake für PS4 schmerzhaft vermisst. Aber nun gibt es endlich die Möglichkeit, den visuellen Glanz von Midgar künstlerisch wertvoll festzuhalten.

Square Enix erinnert die FF7-Fans mit einem Foto-Wettbewerb daran. Seit einigen Wochen läuft dieser Wettbewerb schon und er ist auch noch lange nicht am Ende. Noch bis zum 31. August könnt ihr Fotos einreichen, indem ihr die Sharing-Funktion nutzt und @finalfantasyvii sowie #FF7RContest im Tweet erwähnt.

Das hier ist das Gewinnerfoto sowie ein Follow-up der letzten Woche:

Wöchentlich gibt es neue Themen. In der zurückliegenden Woche war Tifa an der Reihe, wie ihr seht. Man widmete sich aber auch schon Yuffie, Cloud oder Barrett. Seht nachfolgend die Gewinnerfotos dieser Wochen und die Twitter-Handles ihrer Fotografen:

Wie lange sich Fans noch mit Intergrade beschäftigen dürfen, steht in den Sternen. Final Fantasy VII Remake – Teil 2 wurde noch immer noch konkret präsentiert. Im Mai sagte Tetsuya Nomura, die Arbeiten an der nächsten Episode kämen gut voran.

Final Fantasy VII Remake Intergrade* ist jetzt als Handelsversion erhältlich. Das Next-Gen-Upgrade ist für BesitzerInnen des Spiels kostenlos. Den Yuffie-DLC könnt ihr auch separat kaufen.

via Square Enix, FF7Contest, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO