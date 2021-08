ESRB gibt .hack//G.U. Last Recode für Nintendo Switch eine Alterseinstufung

Die ESRB hat mal wieder zugeschlagen. Wie Gematsu berichtet, ist eine Alterseinstufung zu .hack//G.U. Last Recode für Nintendo Switch aufgetaucht. Eine solche Umsetzung wurde von Bandai Namco bisher nicht angekündigt.

.hack//G.U. Last Recode erschien hierzulande am 3. November 2017 für PlayStation 4 und PCs. Die Kollektion enthält die Titel .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce, Vol. 3//Redemption sowie das gänzlich neu entwickelte Vol. 4//Reconnection. Dazu gibt es einige Anpassungen an der Spielbalance. Die Sammlung hat sich mindestens 300.000 Mal verkauft.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Alterseinstufungsbehörden Ankündigungen vorwegnehmen. Neben der ESRB haben uns da in der Vergangenheit meist das australische oder taiwanesische Rating-Board die Überraschungen verdorben. Zuletzt stufte die ESRB Ghost of Tsushima: Director’s Cut vorab ein, das wenig später angekündigt wurde.

Bildmaterial: .hack//G.U. Last Recode, Bandai Namco