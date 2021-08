Erster Trailer zu Star Wars: Visions, das bei sieben japanischen Anime-Studios entsteht

Disney einen ersten Trailer zu Star Wars: Visions veröffentlicht. Die Anime-Serie wird am 22. September 2021 bei Disney+ an den Start gehen und umfasst neun Episoden. Die stammen wiederum aus der Feder von sieben verschiedenen Studios.

Den heutigen Trailer gibt es mit englischer Sprachausgabe und mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Unter den Studios, die an der Serie arbeiten, sind viele namhafte japanische Studios. Jede der neun Episoden wird verschiedene Stories und Charaktere behandeln.

Production IG kennt man von Ghost in the Shell: Stand Alone Complex und den Sequenzen aus Tales-of-Spielen und Persona 5. Studio Trigger kennen Fans von Kill la Kil, auch dieses Studio hat schon an diversen Videospielen mitgearbeitet. Studio Trigger arbeitet derzeit auch an einem Anime zu Cyberpunk 2077.

Studio Colorido habt ihr zuletzt in einer kostenlosen Show gesehen: Pokémon Zwielichtschwingen stammt aus der Feder dieses Studios. Die komplette Liste der Studios findet ihr auf der offiziellen Website.

Bildmaterial: Star Wars: Visions, Disney Plus