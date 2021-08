Dragon Ball Z: Kakarot stellt euch Inhalte und „neue“ Features der Switch-Version vor

Rollenspiel-Fans können die Geschichte von Goku und anderen Z-Kriegern in Dragon Ball Z: Kakarot* bald auch auf Nintendo Switch erleben. Bandai Namco kündigte das Spiel schon vor einiger Zeit für Nintendo Switch an.

Zuletzt veröffentlichte Bandai Namco einen Story-Trailer, aber der hatte nicht viel Neues zu bieten. Klar, das Spiel ist ja seit geraumer Zeit für andere Plattformen verfügbar. Jetzt veröffentlichte man den „Gameplay & New Features“-Trailer.

Zunächst stellt euch das Video die grundlegenden Features und Funktionen vor, vom Kampf, über das Kochen bis zum Superangriffsfähigkeitenbaum. Das „New Features“ im Videotitel ist etwas irreführend, denn wenn ihr auf wirklich neue Features wartet, werdet ihr enttäuscht.

Die „neuen“ Features sind die DLC-Inhalte

Das bezieht sich mehr oder weniger auf die DLC-Inhalte, die in der Switch-Version bereits enthalten sind. Die Switch-Veröffentlichung wird nämlich auch das „A New Power Awakens“-Set bieten. Enthalten sind also die beiden DLC-Episoden „Eine neue Kraft Erwacht“ Teil 1 und 2.

Das wiederum bedeutet, dass „Trunks: Krieger der Hoffnung“ nicht enthalten ist. Der dritte Story-DLC ist erst seit einigen Wochen für Konsolen und PCs verfügbar. Bandai Namco bestätigte, dass der Trunks-DLC zum Launch des Spiels im Nintendo eShop zur Verfügung steht. Ob kostenlos oder kostenpflichtig, ist nach wie vor nicht bekannt.

Dragon Ball Z: Kakarot ist derzeit für PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Im März 2020 verkündete Bandai Namco, dass „Kakarot“ stolze zwei Millionen Exemplare weltweit absetzte. Und auch hierzulande holte sich das Action-Rollenspiel den Game Sales Award für 100.000 verkaufte Kopien.

Die Switch-Veröffentlichung erfolgt am 24. September.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2