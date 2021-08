Deutsche Verkaufscharts: NEO: The World Ends with You erreicht Top-10-Platzierung

Die Olympischen Spiele in Tokio gehen auch an den Videospielcharts in Deutschland nicht spurlos vorüber. So mancher lässt sich eben doch von Medaillen und den legendären Wettkämpfen begeistern.

Für eine Spitzenposition reicht es nicht, aber Olympische Spiele Tokyo 2020 – The Official Video Game holt immerhin PS4-Bronze und Xbox-One-Silber. Auf PS4 holen wie schon in der Vorwoche F1 2021 und GTA V Premium Edition die ersten Plätze. Auf Xbox One geht GTA V Premium Edition mit Gold durchs Ziel.

F1 2021 kann sich neben PS4-Gold auch die Spitzenpositionen auf PS5 und Xbox Series sichern. Dort landen jeweils die Plattform-Hits Ratchet & Clank: Rift Apart sowie der Microsoft Flight Simulator dahinter.

NEO: The World Ends with You kann übrigens in den PS4-Charts auf Rang acht einsteigen. Immerhin. In den Switch-Charts reicht es nicht für eine Platzierung in den Top 10. Dort tauschen Mario Kart 8 Deluxe (jetzt wieder Platz eins) und Skyward Sword HD die Plätze.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix