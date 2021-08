Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles enthüllt mit Rui den ersten Dämon

Vor einigen Tagen haben CyberConnect2 und Aniplex enthüllt, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nach der Veröffentlichung weitere Charaktere erhalten wird. Erfreulich: So werden auch Dämonen spielbar. Noch erfreulicher: Die DLC-Recken werden kostenlos nachgereicht.

Nach dem Teaser-Video wurde es bei der Opening Night Live ernst. Ein neuer Trailer zeigte uns den ersten dieser Dämonen, nämlich den Spinnen-Dämon des Mt. Natagumos, Twelve Kizuki (Lower Five) „Rui“.

Story-Modus und Versus-Modus

Im Story-Modus erlebt ihr die Geschichte des Animes. Sie umspannt die Arcs von Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve bis Mugen Train. Auch Bosskämpfe wird es geben. Im Versus-Modus warten die 18 bisher vorgestellten Charaktere, es wird jeweils zwei gegen zwei gekämpft. Man kann sich auch online in die Schlachten stürzen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint durch Sega am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam. Es gibt deutsche Untertitel, die Sprachausgabe wird auf Japanisch und Englisch zur Verfügung stehen. Bei Amazon könnt ihr das Spiel schon vorbestellen*.

