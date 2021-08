Das originale Nexomon erscheint am 17. September für Konsolen

PQube und VEWO Interactive haben die Umsetzung von Nexomon für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series auf den 17. September datiert. Das Spiel ist für PC-Steam, iOS und Android bereits erhältlich.

Der Nachfolger Nexomon: Extinction erschien im August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam. Nun haben Konsolen-Fans also bald die Chance, das Original auch noch nachzuholen. In einem neuen Gameplay-Trailer sehen wir heute auch mehr vom Monstersammel-Spiel.

Eine Geschichte aus der Vergangenheit

Das originale Nexomon spielt tausende Jahre vor den Ereignissen aus Nexomon: Extinction. Eure Aufgabe gestaltet sich aber natürlich recht ähnlich. Aus über 300 Nexomon müsst ihr ein schlagkräftiges Team fangen und trainieren. Alles beginnt mit der Wahl aus sieben Starter-Nexomon, das Ziel ist es jedoch, die Welt vor dem NexoLord zu retten. Auch der Rest des Spielprinzips sollte Fans des Monstersammel-Genres angenehm vertraut vorkommen.

Bildmaterial: Nexomon, PQube Games, VEWO Interactive