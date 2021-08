Cyberpunk 2077: Details zu den ersten DLCs – und sie sind wie versprochen kostenlos

CD Projekt RED hat beim abendlichen REDstream neue Details zum großen Patch 1.3 zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht und außerdem auch erste Informationen zu den ersten DLCs preisgegeben. Diese ersten DLC-Inhalte werden kostenlos sein.

Nach den ersten Patch-Details von gestern Abend gibt es heute die konkreten Patch-Notes. Die ausufernden Details zum Patch könnt ihr euch auf der offiziellen Website deutschsprachig durchlesen. Ihr werdet ein Weilchen brauchen.

Die Pläne zu kostenlosen DLC-Inhalten sind alt, aber aufgrund der Probleme rund um den Launch standen diese Inhalte natürlich hinten an. Jetzt geht es so langsam los. Beispielsweise mit einem alternativen Aussehen für Johnny Silverhand, das in den Einstellungen im Tab „Bonus-Inhalte“ aktivieren könnt.

Beim Twitch-Stream, dessen Aufzeichnung ihr euch hier ansehen könnt, gab es erste Einblicke. Zu den weiteren kostenlosen DLC-Inhalten gehören außerdem, wir zitieren: