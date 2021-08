Asterix & Obelix: Slap Them All! holt am 25. November zum großen Schlag aus

Asterix & Obelix: Slap Them All! wurde zur Ankündigung kräftig gefeiert. Dass sich die Macher von Microids und Mr. Nutz Studios optisch so nah an die Comic-Vorlage halten, das gefiel vielen Fans. Ob das Spiel auch spielerisch hält, was es verspricht, wird sich am 25. November zeigen.

Diesen Veröffentlichungstermin gaben Entwickler und Publisher nun bekannt. Asterix & Obelix: Slap Them All! erscheint dann mit deutschen Texten für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Einen neuen Trailer gibt es zur heutigen Ankündigung auch.

Auch ziemlich cool: Es wird physische Versionen für Switch und PS4 geben. Die Limited Edition ist eigentlich die Standardversion. Sie bietet neben dem Spiel zum Normalpreis aber auch einige Extras wie Sticker und Lithografien. Eine Collector’s Edition gibt es auch, sie beinhaltet zusätzlich eine 27 cm große Asterix-Figur.

Spielerisch handelt es sich um ein 2D-Beat-’em-up. Man möchte das Genre nicht neu erfinden und sich auf die Grundrezepte konzentrieren. Ihr steuert Asterix oder Obelix und prügelt euch treu der Vorlage durch die Level.

Ein großes Augenmerk wird auf die künstlerische Ausrichtung gelegt. Eine „echte Hommage an die animierten 2D-Klassiker“ wird versprochen, die Fans und Retro-Gamer gleichermaßen ansprechen soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Asterix & Obelix: Slap Them All!, Microids, Mr. Nutz Studio