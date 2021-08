Arietta of Spirits erscheint am 20. August auf PCs und Konsolen

Der französische Publisher Red Art Games und Third Spirit Games haben den Veröffentlichungstermin für das Adventure Arietta of Spirits angekündigt. Am 20. August erscheint das Spiel digital zu 14,99 Euro bei PC-Steam. Für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox und im Microsoft Store steht es für 19,99 Euro zur Verfügung.

Ihr werdet euch auch selbst überzeugen können: Eine Demo erscheint am 13. August im Nintendo eShop, PlayStation Store und Microsoft Store. Eine physische Version gibt es exklusiv im Red Art Games Store.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, die die Hütte der Großmutter besuchen – zum ersten Mal, seit diese verstorben ist. Der Familienausflug nimmt eine seltsame Wendung, als Arietta einen neuen Freund gewinnt und damit auch die Fähigkeit erhält seltsame Geister zu sehen, die die Insel bewohnen.

Der Ankündigungstrailer stellt uns Arietta of Spirits als ein Adventure mit gefühlvollem Narrativ, „dichtem Gameplay und schnellen Kämpfen“ vor. Ihr erkundet eine mysteriöse Insel voller dichter Wälder, Höhlen und Geheimnisse. Die Kämpfe finden „reaktionsbasiert“ und in Echtzeit statt. Spielmechaniken sollen einfach erlernbar sein.

Bildmaterial: Arietta of Spirits, Red Art Games, Third Spirit Games