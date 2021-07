Yo-kai Watch feiert am 9. Juli den achten Geburtstag mit einer Ankündigung

Am 11. Juli 2013 erschien Yo-kai Watch erstmals für Nintendo 3DS. Am 9. Juli 2021 feiert Level-5 nun den achten Geburtstag mit einem Livestream. Falls ihr mitfeiern wollt, müsst ihr um 12 Uhr einschalten. Neben einem Rückblick auf die Serie verspricht man „eine bedeutende Ankündigung, welche sich auf ein Spiel bezieht“. Einschalten könnte sich also lohnen, obwohl es den Stream voraussichtlich nur auf Japanisch gibt. Gefeiert wird auch auf einer Jubiläums-Webseite.

Der letzte Titel der Reihe, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu, ist bisher nur in Japan erhältlich und setzt auf fortlaufende Updates. Auch ansonsten läuft es nicht so richtig. Yo-kai Watch 4 wurde zwar für den Westen angekündigt, das steht allerdings mittlerweile auf wackligen Beinen. Hoffentlich hat man zum achten Geburtstag nun wieder positivere Neuigkeiten!

