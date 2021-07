The Great Ace Attorney Chronicles lässt euch ab sofort historische Fälle lösen

Kein Einspruch heute von Capcom, denn The Great Ace Attorney Chronicles ist ab sofort für Nintendo Switch, PS4 und PC-Steam erhältlich. Wieso Fans der Reihe auf jeden Fall einen Blick riskieren können, lest ihr in unserem Test. Unsere Jury durfte nämlich ein wohlwollendes Urteil fällen.

Im heutigen Launchtrailer seht ihr die bunte Charakter-Riege, welche in den beiden historischen Spin-off-Spielen auftritt.

Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. Beide Spiele waren ursprünglich Japan-exklusiv.

Zusätzlich ist ein Bundle mit The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erhältlich. Falls ihr ein physisches Exemplar wollt, müsst ihr importieren.

The Great Ace Attorney Chronicles im Launchtrailer



