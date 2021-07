The Great Ace Attorney Chronicles gibt eine Vorschau auf zwei heikle Fälle

Hat euch unsere Vorschau auf The Great Ace Attorney Chronicles neugierig gemacht? Sollte sie auch. Für den Fall, dass es so ist, gibt es heute noch mehr Fälle. Sensationell, oder?

Capcom gewährt mit zwei Videos nämlich Einsicht in zwei Akten des Spiels. Sind die Wortspiele damit vorbei? Oder hat der Autor noch mehr auf Lager? Erfahrt es im nächsten Beitrag zu The Great Ace Attorney Chronicles.

Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. Beide Spiele waren ursprünglich Japan-exklusiv.

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs über Steam. Zusätzlich ist ein Bundle mit The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erhältlich. Falls ihr ein physisches Exemplar wollt, müsst ihr importieren.

„The Case of the Deathly Omnibus”

„The Case of the Stricken Steamship“

