Tears of Themis: Das neue Spiel der Genshin-Impact-Macher ist jetzt verfügbar

Entwickler miHoYo, bekannt für Honkai Impact 3rd aber vor allem für Genshin Impact, hat mit Tears of Themis schon lange ein etwas anderes Projekt in Arbeit. Es handelt sich nämlich um ein romantisches Detektiv-Abenteuer für iOS- und Android-Geräte im Free-to-Play-Format.

Nach dem erfolgreichen Beta-Test ist Tears of Themis nun seit heute für Mobilgeräte verfügbar. Zwischen Detektivarbeit, Gerichtssälen und psychiatrischer Analyse könnt ihr dabei natürlich auch romantische Beziehungen aufbauen. Sonst wäre es ja kein romantisches Detektiv-Abenteuer, nicht wahr?

Die Handlung spielt in der Stadt Stellis – eine Stadt, die aus dem Zusammenprall der Zivilisationen entstanden ist. Moderne Technik lässt die Stadt in strahlendem Neonlicht erscheinen, aber es gibt auch lange, dunkle Schatten. In der letzten Zeit hat die Zahl psychischer Erkrankungen zugenommen und es gibt vermehrt Vorfälle, welche die soziale Sicherheit von Stellis gefährden.

Die Vorfälle werden registriert, gehen aber unter. Doch jemand nahm sich ihrer an und erarbeitet eine detaillierte Analyse. Das Projekt „X-NOTE“ zielt darauf ab, die undurchsichtigen Daten zu sortieren und die verborgene Wahrheit zu enthüllen.

