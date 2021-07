Tales of Arise: Die Entwickler sprechen über das Kampfsystem und die Charaktere

Bandai Namco hat ein neues Entwicklervideo zu Tales of Arise veröffentlicht. Darin geht es um das Kampfsystem sowie die Charaktere. Auskunft geben uns Producer Yusuke Tomizawa, Director Hirokazu Kagawa und Art Director Minoru Iwamoto.

Beim Kampfsystem kommen vor allem „Boost Attack“ und „Boost Strike“ zur Sprache. Damit sollen das Zusammenspiel der Charaktere und ihre einzigartigen Fähigkeiten betont werden. Diese sorgen zusammen mit Kombos und Kontern für ein flottes Tempo im Kampf.

Die Geschichte von Tales of Arise

In Tales of Arise tauchen SpielerInnen in die Geschichte der Welt namens Rena ein. Dieser Stern regiert seit 300 Jahren mit eiserner Faust den Planeten Dahna. Rena hat Dahna seiner natürlichen Ressourcen beraubt und den Großteil der Bevölkerung versklavt.

Die Geschichte bildet den Kampf zur Befreiung der Dahnäer von ihrem Schicksal ab und wird durch die Augen von Alphen erzählt. Shionne hingegen ist ein Mädchen aus Rena, welches auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. Auf ihrer Reise werden beide von verschiedenen Charakteren wie Rinwell und Law begleitet.

Mit Tales of Arise will Bandai Namco „die DNA des Franchises“ fortführen, gleichzeitig aber auch „neue Maßstäbe“ setzen. Vor allem auch grafisch. Der neue „Atmospheric Shader“ soll der Grafik einen handgezeichneten Touch verleihen.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021* hierzulande für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam. Wir konnten Tales of Arise bereits anspielen. Am 5. Juli wird in einem Livestream unter anderem der Eröffnungsfilm und der Theme-Song enthüllt.

Tales of Arise – Entwicklervideo zu Kampfsystem und Charakteren

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco