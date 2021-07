Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare erscheint am 15. Juli mit neuen Charakteren und Modi

Streets of Rage ist wieder da, doch wer nun auf Streets of Rage 5 gehofft hatte, wird (erstmal) enttäuscht. Streets of Rage ist eben in der Neuzeit angekommen und das heißt: DLC! „Mr. X Nightmare“ bietet drei neue spielbare Charaktere, neue Spielmodi und Anpassungen und weitere Neuerungen.

Nachdem Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games alle drei Charaktere des kommenden DLC-Pakets „Mr. X Nightmare“ vorgestellt haben, nutzt man die E3 dazu, um einen neuen Gameplay-Trailer zum DLC zu veröffentlichen. Shiva, Estel Aguirre und Max Thunder sahen wir in Aktion.

Aber wann könnt ihr denn nun selbst wieder in den Kampf ziehen? Schon am 15. Juli ist es so weit. Diesen Termin gab man nun für den DLC bekannt. Für 7,99 Euro könnt ihr euch auf PS4, Switch, Xbox One und PC über Steam, GOG und im Windows-Store die neuen Inhalte sichern.

Dazu gibt es auch neue Details zum Survival-Modus:

Stellt euch endlosen Angriffswellen und verdient Belohnungen, solange ihr überleben könnt. Der Survival-Modus kommt in zwei Variationen: Zufällig, hier bleibt durch zufällig generierte Runs jeder Kampf unvorhersehbar; und Wöchentlich, eine feste Reihenfolge an Begegnungen, die jede Woche festgelegt wird.

Übrigens: Eine neue, physische Version von Streets of Rage 4 mit allen “Mr. X Nightmare”-Inhalten soll es über Publisher Merge Games ebenfalls geben. Diese Edition erscheint am 28. September. Plattformangaben oder teilnehmende Händler gab es noch nicht.

Bildmaterial: Streets of Rage 4, Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games